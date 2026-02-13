Castlevania: Belmont's Curse in arrivo nel 2026

KONAMI svela il prossimo capitolo della leggendaria saga del Clan Belmont

Ambientato nella Parigi del XV secolo, l'ultimo capitolo della serie Castlevania vede la città coinvolta in una lotta per la sopravvivenza. Aggiungetelo ora alle vostre wishlist su PC e console.

Konami annuncia Castlevania: Belmont’s Curse , nuovo capitolo della storica serie Castlevania che uscirà entro la fine del 2026. Sviluppato in collaborazione con Evil Empire Studios e Motion Twin, Castlevania: Belmont's Curse celebra il 40° anniversario della serie e ne porta avanti l'immersivo gameplay Action-Exploration 2D, introducendo un nuovo cast di personaggi e inedite ambientazioni. Aggiungetelo ora alle vostre wishlist su PlayStation5, Xbox Series X|S e Steam.

A oltre due decadi dagli eventi narrati in Castlevania III: Dracula's Curse e nella recente serie animata, è tra le strade della Parigi del XV secolo che sta per essere scritto, con inchiostro rosso sangue, il nuovo capitolo della storica Casa Belmont. Armato di una leggendaria frusta sacra, il Vampire Killer, successore di Trevor Belmont - e protagonista del gioco – dovrà farsi strada tra le vie di una città sull’orlo della caduta, fronteggiando orde di mostruose creature per salvare i parigini dall'oscurità eterna.

Nuovi e vecchi fan della serie dovranno padroneggiare armi e incantesimi. L’esplorazione favorirà i più audaci e coloro che oseranno perlustrare ogni centimetro del sinistro maniero.

Frusta di meravigliaL'iconica frusta, arma distintiva della serie Castlevania, ritorna con un nuovo scopo. Non solo strumento di offesa, la frusta si rivelerà essenziale nell'esplorazione, consentendo ai giocatori di dondolarsi per scoprire stanze nascoste e raggiungere zone altrimenti inaccessibili. La padronanza delle meccaniche della frusta sbloccherà anche creative abilità di combattimento, permettendo di colpire i nemici da posizioni non convenzionali.

Ambienti affascinanti ricchi di pericoliBasato sull’estetica gotica che da sempre caratterizza la serie, lo stile artistico unico di Castlevania: Belmont's Curse offre ai giocatori un inedito punto di vista sul mondo di Castlevania. Le nuove aree sono ricche di segreti, enigmi e trappole mortali, mai abbassare la guardia.