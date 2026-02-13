Trump invia la portaerei USS Ford nel Golfo tra tensioni con Iran
Gli Stati Uniti rafforzano la presenza militare nel Golfo: Donald Trump ordina l’invio della portaerei USS Ford, mentre proseguono i contatti diplomatici con l’Iran.
Gli Stati Uniti aumentano la pressione militare in Medio Oriente con il dispiegamento della USS Ford, seconda portaerei inviata nell’area su decisione di Donald Trump. La scelta arriva in un momento delicato nei rapporti con l’Iran, mentre la Casa Bianca ribadisce l’intenzione di mantenere aperto il dialogo.
La nave, che si trovava nei Caraibi durante le operazioni legate al Venezuela, non farà rientro negli Stati Uniti nei tempi previsti. Secondo quanto emerso, resterà nella regione almeno fino alla primavera, tra aprile e maggio.
L’equipaggio è stato informato direttamente nelle ultime ore, dopo le anticipazioni diffuse dallo stesso presidente. La portaerei si unirà al gruppo già presente nel Golfo, dove opera la USS Lincoln, rafforzando così il dispositivo navale americano.
Il gruppo d’attacco della Ford era stato impiegato anche in precedenti missioni, tra cui l’operazione del 3 gennaio che aveva coinvolto velivoli decollati dalla nave durante un’azione contro il leader venezuelano Nicolás Maduro.