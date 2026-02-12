Alessandro Borghese, menù di San Valentino 2026 tra mito e Olimpiadi: prezzi e piatti speciali
Lo chef Alessandro Borghese presenta a Milano un menù speciale per San Valentino 2026: piatti ispirati al mito e alle Olimpiadi, tra dessert romantici e antipasti di mare. Ecco le novità e i prezzi.
Per il 14 febbraio 2026 Alessandro Borghese trasforma la cena di San Valentino in una piccola sfida a due. Nel suo ristorante milanese, AB - Il lusso della semplicità, arriva “Lovepic - Gioco d’amore”, un percorso che mette insieme sentimento, richiami all’Iliade di Omero e suggestioni olimpiche.
L’idea è semplice: la coppia come squadra, pronta a superare prove e traguardi fianco a fianco. Il locale si prepara all’occasione con fiori freschi e installazioni a tema, pensate per accompagnare l’esperienza gastronomica.
Tra le novità spicca Il cuore di Aci, dessert creato per la serata. Si presenta con una base di frolla allo zafferano, arricchita da mandorle, e custodisce al centro una mousse al lampone con perle di cioccolato. Un dolce che gioca su contrasti di colore e consistenze.
In apertura c’è invece Addicted to Love, antipasto di mare che unisce pane carasau, scampi, gamberetti e agrumi. Un piatto costruito su freschezza e sapidità, pensato per dare ritmo all’inizio della cena.
I due piatti sono inseriti nel menù alla carta. Il dessert viene proposto a 24 euro, mentre l’antipasto costa 75 euro. Tra le altre proposte restano in carta piatti come “CaroTiamo” a 28 euro e la Cacio e Pepe a 25 euro.