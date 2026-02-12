Branco di lupi a Fregene, chiusa la Pineta Monumentale

Un gruppo di sei lupi è stato segnalato nella Pineta Monumentale di Fregene. Il Comune di Fiumicino ha disposto la chiusura immediata dell’area con un’ordinanza sindacale, valida fino al termine dell’emergenza.

Il provvedimento resterà in vigore fino a quando la situazione non sarà rientrata. La decisione è stata presa dopo la conferma della presenza di un branco composto da sei esemplari, notati all’interno della zona verde, frequentata ogni giorno da residenti e visitatori.

L’amministrazione ha spiegato che la misura serve a tutelare la sicurezza dei cittadini, soprattutto in un’area dove passeggiano molte famiglie e dove spesso sono presenti cani al guinzaglio. Allo stesso tempo, la chiusura punta a proteggere il lupo, specie protetta e parte integrante dell’equilibrio naturale del territorio.

La pineta resterà interdetta fino a nuova comunicazione ufficiale. I controlli proseguiranno per monitorare gli spostamenti degli animali e valutare quando sarà possibile riaprire l’area in condizioni di sicurezza.