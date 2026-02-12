Bimbo in attesa di trapianto a Napoli, famiglia aspetta nuovo cuore dopo organo inutilizzabile

La famiglia aspetta una nuova chiamata per il trapianto dopo che il cuore arrivato a dicembre è risultato inutilizzabile. Il piccolo, ricoverato al Monaldi di Napoli, è tra i primi in lista. Indagini in corso, attesa decisiva.

Il telefono può squillare in qualsiasi momento. La famiglia del bambino di due anni e tre mesi ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli vive ore sospese, in attesa che dal Centro nazionale trapianti arrivi la chiamata per un nuovo cuore. Il piccolo è tra i primi nomi nella lista.

A parlare è l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. Le condizioni restano stabili rispetto alla sera precedente, ma il tempo pesa. Il bambino soffre di una grave malformazione cardiaca e ha bisogno di un trapianto urgente. Ogni ora che passa aumenta l’ansia dei genitori.

Il 23 dicembre era arrivato un cuore da Bolzano, destinato al piccolo. L’intervento però non è andato avanti: l’organo si è rivelato inutilizzabile dopo i controlli. Un passaggio che ha riaperto l’attesa e riportato tutto al punto di partenza.

Sul piano giudiziario, la situazione è ferma. La famiglia non ha ancora potuto ottenere la cartella clinica. Sono in corso accertamenti e il pubblico ministero, spiega il legale, non concederà alcun via libera prima che gli atti vengano messi a disposizione delle parti.

Intanto circolano voci sulle possibili responsabilità di quanto accaduto. Per ora, però, l’attenzione resta concentrata solo su un obiettivo: trovare al più presto un cuore compatibile che possa salvare la vita del bambino.