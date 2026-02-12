Milano Cortina 2026, squalificato Heraskevych per il casco dedicato alle vittime ucraine

L’atleta ucraino di skeleton Vladislav Heraskevych escluso dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dopo aver rifiutato di togliere il casco dedicato agli sportivi uccisi nella guerra con la Russia.

Vladislav Heraskevych, atleta ucraino di skeleton, non prenderà parte alle gare di Milano Cortina 2026. La decisione è arrivata dopo il suo rifiuto di rinunciare al casco con cui voleva ricordare gli sportivi del suo Paese morti nel conflitto con la Russia.

A renderlo noto è stato un portavoce del Comitato olimpico ucraino all’agenzia Afp. Il caso è esploso quando il Comitato Olimpico Internazionale ha chiesto all’atleta di gareggiare senza il casco commemorativo, proponendo in alternativa una fascia nera al braccio.

Heraskevych ha scelto di non accettare la soluzione proposta. Ha ribadito di voler scendere in pista solo con il casco dedicato alle vittime della guerra in Ucraina. Di fronte a questa posizione, l’organismo olimpico ha disposto la sua esclusione dalla competizione.