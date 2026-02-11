Rete Epstein, collegamenti con Milano e il ruolo dell'agente Brunel

Nuovi documenti Usa ricostruiscono i legami tra la rete di Epstein e Milano. Al centro compare l’agente francese Jean-Luc Brunel, accusato da diverse ragazze e morto in carcere, mentre emergono dettagli su viaggi, pagamenti e reclutamenti.

Milano compare tra le città toccate dalla rete di Jeffrey Epstein. I nuovi file diffusi dal dipartimento di Giustizia statunitense descrivono arrivi all’aeroporto di Malpensa e spostamenti in città di giovani modelle, organizzati con un supporto logistico preciso.

Al centro delle carte c’è il nome di Jean-Luc Brunel, agente di modelle francese attivo da anni nel settore della moda. Secondo gli atti, avrebbe contribuito al reclutamento di ragazze, in diversi casi minorenni, destinate agli incontri con il finanziere. Epstein pretendeva aggiornamenti continui sugli spostamenti, quasi in tempo reale.

Le giovani viaggiavano con carte di credito a loro disposizione per coprire alberghi e spese quotidiane. I costi non risultavano intestati direttamente a Epstein: i saldi, stando ai documenti, passavano attraverso una delle sue segretarie. Anche i trasferimenti verso Milano rientravano in questa gestione.

Brunel aveva fondato l’agenzia Mc2 Model Management a Parigi, con attività in vari Paesi. Per anni ha lavorato nel mondo delle modelle promettendo opportunità professionali. Alcune donne lo hanno poi denunciato per violenza sessuale, stupro e traffico di esseri umani.

I magistrati francesi lo accusavano di aver procurato minorenni a Epstein. Gli investigatori hanno analizzato anche l’uso delle proprietà del finanziere, tra Stati Uniti e Isole Vergini americane. Il nome di Epstein ricorre più volte negli atti francesi legati all’inchiesta su Brunel.

Nel libro di memorie “Nobody’s Girl”, Virginia Giuffre, tra le vittime di Epstein, racconta che Brunel avrebbe portato al finanziere tre gemelle minorenni come regalo di compleanno. Brunel è stato arrestato in Francia e nel 2022 è stato trovato morto in carcere: per le autorità si è trattato di suicidio.