HELLDIVERS 2 – L'ESPANSIONE OPPRESSIONE MECCANICA DISPONIBILE

Il ritorno della minaccia Cyborg: gli Helldiver schierati su Cyberstan

La guerra per la Democrazia Gestita si intensifica oggi in HELLDIVERS 2 con Oppressione Meccanica, un importante aggiornamento che porta gli Helldiver direttamente nel cuore industriale di Cyberstan.

I Cyborg sono tornati, stringendo un'alleanza con gli Automaton dopo il furto dei progetti della Stella della Pace. Il loro obiettivo è chiaro: la produzione di massa e lo schieramento su vasta scala contro la Super Terra. Agli Helldiver è stato ordinato di colpire il nemico nelle sue roccaforti produttive.

Nuova ambientazione: Le città-fabbrica di Cyberstan

Gli Helldiver atterreranno sul pianeta natale degli Automaton per assaltare enormi mega-fabbriche e zone industriali pesantemente fortificate. I giocatori dovranno collaborare su scala galattica per decidere quali centri smantellare, radendo al suolo ogni struttura e neutralizzando la resistenza nemica. Tuttavia, tra le strade di Cyberstan, una minaccia attende i nostri soldati.

Vecchi nemici, nuove minacce

La fazione dei Cyborg introduce tre nuove tipologie di nemici:

Agitatori (Agitators): comandanti di campo corazzati in grado di coordinare le tattiche delle squadre Automaton.

Cyborg Radicali (Cyborg Radicals): unità di prima linea estremamente aggressive, potenziate con innesti cibernetici e biologici.

Il Motore Vox (The Vox Engine): un’imponente macchina da guerra pilotata da ufficiali Cyborg di alto rango, che trasmette propaganda mentre utilizza cannoni laser, razzi e armi Gatling.

Nuove missioni e obiettivi

L'aggiornamento introduce nuove tipologie di missione focalizzate su:

Il blocco della produzione Cyborg;

Il sabotaggio delle infrastrutture difensive degli Automaton;

La distruzione sistematica delle mega-fabbriche.

Rinforzi ed equipaggiamento

Per supportare questa nuova fase della campagna:

Il Titolo di Guerra (Warbond) "Avanguardie d'Assedio" ( Siegebreakers ) offre nuovo equipaggiamento difensivo, incluso lo scudo lanciabile G/SH-39.

( ) offre nuovo equipaggiamento difensivo, incluso lo scudo lanciabile G/SH-39. Il set di armature "Cavalli da Guerra" (War Horses) è ora disponibile nel Superstore.

Limiti globali ai rinforzi

Per la prima volta, lo sforzo bellico sarà limitato da un Contatore Galattico dei Rinforzi. Ogni Helldiver caduto ridurrà permanentemente il numero totale di rinforzi disponibili per la Battaglia di Cyberstan. Se il contatore raggiungerà lo zero, la campagna sarà dichiarata persa. Sopravvivenza, coordinazione e tattiche difensive saranno più che mai fondamentali.

HELLDIVERS 2 – Oppressione Meccanica è disponibile ora su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.