Katy Perry e Justin Trudeau in vacanza in Italia tra neve e Dolomiti

Katy Perry e Justin Trudeau sono in Italia per una vacanza sulla neve. Tra foto sui social e soggiorno di lusso sulle Dolomiti, la coppia si mostra insieme dopo l’ufficializzazione della relazione.

Katy Perry sta trascorrendo alcuni giorni in Italia insieme a Justin Trudeau. La cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di immagini che raccontano la fuga sulla neve: panorami alpini, selfie allo specchio e momenti di coppia lontani dai riflettori ufficiali.

Tra gli scatti pubblicati compaiono due foto che li ritraggono insieme. In una sono in alta quota, avvolti dall’abbigliamento invernale, nell’altra siedono a tavola durante una cena a base di hot pot. Nel carosello trovano spazio anche dettagli curiosi, come un foglio con appunti per risolvere un cubo di Rubik su carta intestata dell’ufficio del primo ministro canadese.

La coppia alloggia all’Aman Rosa Alpina, resort di lusso a San Cassiano, nel cuore delle Dolomiti patrimonio Unesco. Le tariffe partono da circa 1.735 euro a notte. La posizione è considerata strategica anche per la vicinanza a Cortina, destinazione già al centro dell’attenzione internazionale in vista dei grandi eventi sportivi invernali.

Le immagini arrivano a pochi mesi dall’ufficializzazione della relazione. A dicembre Perry aveva già pubblicato foto e video di un viaggio a Tokyo insieme a Trudeau, confermando pubblicamente il legame nato durante l’estate.

I due erano stati avvistati insieme per la prima volta a Montreal, dove Trudeau è stato poi ripreso mentre cantava tra il pubblico a un concerto della pop star. L’ex primo ministro canadese ha annunciato la separazione dalla moglie Sophie Grégoire nell’agosto 2023, dopo 18 anni di matrimonio e tre figli.

Katy Perry, dal canto suo, ha chiuso nel luglio scorso la relazione con Orlando Bloom, durata nove anni. Dalla loro unione è nata Daisy Dove, oggi di cinque anni.