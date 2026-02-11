Morte di Jayne Trcka, svelate le cause del decesso dell'attrice di Scary Movie

Diffuse le cause della morte della bodybuilder e attrice Jayne Trcka, trovata senza vita nella sua casa di San Diego dopo giorni di silenzio. Il medico legale chiarisce malattie cardiache e altri fattori che hanno portato al decesso.

La morte di Jayne Trcka, culturista e attrice nota per il ruolo di Miss Mann nella commedia “Scary Movie”, è stata collegata a gravi problemi cardiaci e circolatori. A stabilirlo è stato l’ufficio del medico legale della contea di San Diego, che ha reso noti i risultati degli accertamenti.

Secondo il rapporto, la causa immediata del decesso è una malattia cardiovascolare ipertensiva e aterosclerotica. Il quadro clinico è stato aggravato anche da una frattura al femore sinistro. Tra i fattori che hanno contribuito alla morte viene indicato pure un uso cronico di alcol. L’episodio è stato classificato come accidentale.

Leggi anche: La morte di Aaron Carter: svelate le cause dell'annegamento del celebre cantante-attore degli anni 2000

Il corpo della donna era stato trovato a dicembre nella cucina della sua abitazione a San Diego. Un’amica, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lei da alcuni giorni, si era recata direttamente a casa sua. Dopo averla vista priva di sensi, aveva chiamato i soccorsi. I paramedici arrivati sul posto non avevano potuto fare altro che constatarne il decesso.

Prima di affacciarsi al mondo dello spettacolo, Trcka aveva partecipato a gare di bodybuilding negli anni Ottanta. Il debutto davanti alla macchina da presa era arrivato nel 2000 con “Scary Movie”, esperienza che le aveva aperto le porte ad altre apparizioni televisive, tra cui “The Drew Carey Show” e “Whose Line is it Anyway?”.

Oltre alla recitazione, aveva lavorato anche nel settore immobiliare in California. Il suo volto era comparso più volte sulle pagine di riviste dedicate al fitness e alla cultura fisica, come Flex, MuscleMag International e Women’s Physique World.