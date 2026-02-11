Padre fugge con i figli dopo l'aggressione a Mestre, rintracciato dopo 24 ore

Due bambini riportati a casa dopo ore di ricerche. Il padre li aveva portati via dopo aver aggredito la compagna. L’uomo è stato rintracciato in Lombardia: per lui divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico.

Ha preso i figli ed è sparito subito dopo aver picchiato la compagna. È successo a Mestre, dove un uomo di 33 anni si è allontanato con i due bambini piccoli lasciando la donna ferita in casa. La madre ha chiesto aiuto e la macchina delle ricerche si è mossa in poche ore.

Gli agenti della squadra mobile di Venezia e del commissariato locale hanno avviato le verifiche, ricostruendo gli spostamenti dell’uomo. Sono stati utilizzati sistemi di localizzazione e scambi continui di informazioni tra le strutture della polizia sul territorio.

Dopo quasi un giorno di ricerche il 33enne è stato individuato in un centro della provincia di Bergamo, con il supporto della squadra mobile bergamasca. I bambini erano con lui e sono stati trovati in condizioni buone.

Su disposizione della procura di Venezia i minori sono stati subito riaffidati alla madre. Per l’uomo l’accusa è di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Il tribunale ha stabilito il divieto di avvicinamento alla donna, con controllo tramite braccialetto elettronico.

La vicenda, secondo quanto ricostruito, arriva al termine di anni di violenze fisiche e psicologiche già subite dalla compagna e denunciate in passato.