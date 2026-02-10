Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, fuga romantica a Ortisei e indizi di nozze

La coppia si concede un weekend sulla neve a Ortisei senza la figlia Camilla. Una frase pubblicata sui social dall’attrice riaccende le voci su possibili nozze, dopo anni insieme e una famiglia già cresciuta.

Neve, silenzio e qualche giorno lontano da tutto. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno scelto Ortisei, in Trentino Alto Adige, per una pausa di coppia. Con loro, però, non c’era la piccola Camilla. Un’assenza che l’attrice ha spiegato apertamente sui social: la mancanza si fa sentire, ma serviva tempo per ricaricarsi.

A incuriosire è stata soprattutto una frase scritta a corredo delle foto pubblicate durante il soggiorno. Rosalinda ha parlato di una sorta di “luna di miele in anticipo”, parole che hanno subito acceso le ipotesi su un possibile matrimonio in arrivo. Nessun annuncio ufficiale, ma il messaggio non è passato inosservato tra chi segue la coppia.

La relazione tra i due va avanti dal 2021, nata sotto le telecamere del Grande Fratello e poi proseguita lontano dal reality. Il passaggio alla vita quotidiana non ha incrinato il legame, anzi. A settembre 2024 è nata la loro prima figlia, Camilla, che ha segnato un passo importante nella loro storia.

Già in passato avevano parlato del desiderio di allargare la famiglia. Ospiti in tv, avevano raccontato di immaginare presto un fratellino per la bambina. Ora, tra vacanze romantiche e frasi che suonano come promesse, i fan leggono in questi giorni sulla neve un possibile anticipo di nuovi sviluppi per la coppia.