Britney Spears vende i diritti del suo catalogo musicale a Primary Wave

Britney Spears ha ceduto la sua quota dei diritti sul catalogo musicale a Primary Wave. L’intesa, firmata a fine dicembre, rientra tra le grandi operazioni recenti nel mercato editoriale musicale e riguarda molte delle sue hit più celebri.

Britney Spears ha concluso un accordo che le fa cedere la sua quota di proprietà sull’intero catalogo musicale. La cantante ha firmato l’intesa con la società editoriale Primary Wave, trasferendo i diritti legati a gran parte delle sue canzoni più note.

L’operazione è stata formalizzata il 30 dicembre. Nei documenti legali non compare la cifra pagata, ma l’intesa viene descritta come una trattativa di grande peso economico, su livelli simili ad altre cessioni milionarie viste di recente nel settore discografico.

Nel catalogo rientrano brani che hanno segnato la sua carriera pop, da “…Baby One More Time” a “Toxic”, passando per “Oops!... I Did It Again”, “Gimme More”, “Stronger” e “Womanizer”. Si tratta di canzoni che hanno dominato classifiche internazionali e accompagnato diverse fasi del suo percorso artistico.

L’artista, seguita dal manager Cade Hudson, avrebbe accolto con soddisfazione la chiusura dell’accordo. Dopo la firma si sarebbe dedicata alla famiglia, trascorrendo tempo con i figli mentre il passaggio dei diritti diventava effettivo.

La scelta la inserisce in un elenco sempre più lungo di musicisti che hanno venduto i propri cataloghi negli ultimi anni. Tra i nomi coinvolti in operazioni simili figurano star di primo piano del panorama internazionale, segno di un mercato editoriale musicale in forte movimento.

Primary Wave non è nuova a questo tipo di acquisizioni: in passato ha già rilevato quote rilevanti di cataloghi di artisti di fama mondiale, consolidando la propria posizione nella gestione dei diritti musicali e nelle attività legate allo sfruttamento delle opere.