Statuto del partito di Roberto Vannacci, priorità a sicurezza, confini e famiglia

Vito Manzione | 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentato lo Statuto del nuovo movimento legato a Roberto Vannacci: 56 articoli che fissano obiettivi politici, sicurezza, confini, famiglia e lavoro tra i punti centrali del progetto.

statuto partito

Si chiama Futuro Nazionale con Roberto Vannacci il soggetto politico nato su iniziativa dell’ex comandante della Folgore ed ex vicesegretario della Lega. Il nome compare nell’articolo 1 dello Statuto, depositato il 7 febbraio nello studio del notaio Marzio Villari a Serravezza. Il documento è articolato in 56 punti.

Nel testo iniziale, dedicato a denominazione e finalità, il movimento indica tra i suoi obiettivi la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e il sostegno a proposte orientate alla sicurezza interna ed esterna. Tra i riferimenti espliciti compaiono la difesa dei confini, la tutela della famiglia definita naturale e la protezione della vita.

Lo Statuto elenca anche temi economici e sociali. Vengono richiamati la qualità dell’occupazione, salari considerati adeguati e condizioni corrette per chi fa impresa. Nel programma trovano spazio la riduzione della pressione fiscale e interventi sulle politiche abitative, con l’obiettivo dichiarato di rendere più equi i criteri di accesso all’edilizia residenziale pubblica.