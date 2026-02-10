Statuto del partito di Roberto Vannacci, priorità a sicurezza, confini e famiglia

Presentato lo Statuto del nuovo movimento legato a Roberto Vannacci: 56 articoli che fissano obiettivi politici, sicurezza, confini, famiglia e lavoro tra i punti centrali del progetto.

Si chiama Futuro Nazionale con Roberto Vannacci il soggetto politico nato su iniziativa dell’ex comandante della Folgore ed ex vicesegretario della Lega. Il nome compare nell’articolo 1 dello Statuto, depositato il 7 febbraio nello studio del notaio Marzio Villari a Serravezza. Il documento è articolato in 56 punti.

Nel testo iniziale, dedicato a denominazione e finalità, il movimento indica tra i suoi obiettivi la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e il sostegno a proposte orientate alla sicurezza interna ed esterna. Tra i riferimenti espliciti compaiono la difesa dei confini, la tutela della famiglia definita naturale e la protezione della vita.

Lo Statuto elenca anche temi economici e sociali. Vengono richiamati la qualità dell’occupazione, salari considerati adeguati e condizioni corrette per chi fa impresa. Nel programma trovano spazio la riduzione della pressione fiscale e interventi sulle politiche abitative, con l’obiettivo dichiarato di rendere più equi i criteri di accesso all’edilizia residenziale pubblica.