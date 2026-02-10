San Valentino 2026: COSORI celebra il gusto di stare a casa

San Valentino è l’occasione perfetta per riscoprire il piacere di stare a casa, lontani dalla frenesia dei ristoranti e dai programmi prestabiliti, immersi in un’atmosfera soffusa fatta di comfort e semplicità. Sempre più persone scelgono di celebrare questa giornata con momenti autentici, cucinando piatti che scaldano il cuore senza stress né complicazioni.

COSORI, brand specializzato in piccoli elettrodomestici da cucina, è l’alleato perfetto per queste occasioni, grazie alle sue friggitrici ad aria silenziose, intuitive e versatili, capaci di trasformare la cucina domestica in uno spazio dove gusto e benessere si incontrano. Per la festa degli innamorati il brand suggerisce una selezione di prodotti pensati per chi desidera regalare – o regalarsi – un’esperienza che valorizzi il piacere della casa e i piccoli momenti condivisi.

COSORI, l’alleato silenzioso del relax

Le friggitrici ad aria COSORI hanno trovato naturalmente posto nella vita quotidiana, diventando rapidamente indispensabili per chi desidera deliziare il palato con semplicità. Il brand offre diversi prodotti pensati per qualsiasi esigenza:

ICONIC Single:

una friggitrice ad aria in acciaio inox dotata di cestello in ceramica senza PFAS e motore DC a 5 velocità per una cottura rapida, uniforme e silenziosa. Con una capacità di circa 6,2–6,5 L, 6 funzioni di cottura e connettività VeSync, unisce eleganza, performance e durata per una cucina quotidiana più sana. Prezzo al pubblico consigliato 249 €.

Twinfry:

dotata di una grande capacità da 10 L, è in grado di dividersi in due cestelli indipendenti da 5 L per cucinare due piatti contemporaneamente senza mescolare i sapori. Grazie ai suoi 4 elementi riscaldanti (alto/basso), garantisce una cottura uniforme senza bisogno di girare il cibo. Offre 6 funzioni di cottura, un intervallo di temperatura da 35 a 240°C e connettività Wi-Fi per un controllo smart tramite app. Prezzo al pubblico consigliato 249,99 €.

Turbo Tower Pro Smart:

una friggitrice ad aria verticale con doppio cestello e una capacità totale di 10,8 L (4,3 L sopra + 6,5 L sotto), ideale per preparare un pasto completo in una sola volta. Con una potenza di 2630 W, tecnologia Dual Blaze (riscaldamento superiore e inferiore), rivestimento 100% in ceramica, 7 programmi automatici e connettività VeSync, unisce risparmio di spazio, precisione e versatilità. Prezzo al pubblico consigliato 279,99 €.