50 Cent prende in giro Stefon Diggs dopo le voci sulla rottura con Cardi B

Tensione fuori e dentro il campo: mentre il suo team perde il Super Bowl, Stefon Diggs finisce al centro del gossip per una presunta rottura con Cardi B. A rincarare la dose ci pensa 50 Cent con un post al vetriolo.

La sconfitta più pesante non sarebbe stata solo quella sul campo. Dopo il Super Bowl, il nome di Stefon Diggs è rimbalzato sui social per due motivi: il ko della sua squadra e le insistenti voci di rottura con Cardi B.

A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato 50 Cent. Il rapper ha pubblicato su Instagram un messaggio ironico e tagliente, immaginando il risveglio del giocatore dopo aver perso “sia la donna sia il Super Bowl”, con tanto di consiglio sarcastico: allontanarsi da tutti, bere qualcosa e tornare a dormire.

La domenica di Diggs è stata complicata. Il wide receiver dei New England Patriots ha visto la sua squadra crollare contro i Seattle Seahawks con un netto 29-13, un risultato che ha chiuso nel peggiore dei modi la serata più importante della stagione NFL.

Fuori dal campo, a far discutere è il rapporto con Cardi B. I fan hanno notato che i due non si seguono più sui social. Un dettaglio che ha alimentato le ipotesi di rottura, anche se non è chiaro quando sia avvenuto l’unfollow: prima o dopo la partita.

Poco prima del calcio d’inizio, la rapper aveva risposto in modo freddo a una domanda di un giornalista che le chiedeva un messaggio di incoraggiamento per Diggs. Solo due parole, “Good luck”, che molti hanno letto come un segnale di distanza in un momento già delicato per il giocatore.