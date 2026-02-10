Tracy Scroggins, ex stella dei Detroit Lions, morto a 56 anni

È morto a 56 anni Tracy Scroggins, ex difensore dei Detroit Lions. Ha giocato dieci stagioni in NFL e, dopo il ritiro, ha affrontato gravi problemi di salute legati alla CTE.

Tracy Scroggins è morto all’età di 56 anni. L’ex giocatore della NFL ha trascorso l’intera carriera professionistica con i Detroit Lions, diventando una presenza costante nella difesa della squadra per dieci stagioni consecutive.

La notizia della scomparsa è stata comunicata dalla famiglia, che ha ricordato Scroggins come un padre devoto e una persona profondamente legata ai suoi affetti. Dietro l’immagine dell’atleta, spiegano i familiari, c’era un uomo generoso, sempre vicino ad amici e parenti.

Leggi anche: Morto a 56 anni Taylor Wily - star di 'Hawaii Five-O'

Dopo il ritiro dal football, Scroggins ha combattuto a lungo contro gli effetti della CTE, una malattia neurodegenerativa legata ai traumi ripetuti subiti durante la carriera sportiva. La famiglia ha raccontato che proprio questa condizione ha segnato gli anni successivi all’addio al campo.

Scelto al secondo giro del Draft del 1992, con la 53ª chiamata assoluta dopo il college a Tulsa, Scroggins ha giocato come linebacker e defensive end. In NFL ha totalizzato 321 tackle, 60,5 sack e un intercetto.