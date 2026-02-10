Epstein, i contatti russi, i viaggi a Mosca e il tentativo di arrivare a Putin

Nuovi file giudiziari americani mostrano legami fitti tra Jeffrey Epstein e ambienti russi: viaggi, mail, intermediari e tentativi di contatto con il Cremlino emergono accanto alla rete di reclutamento di ragazze dell’Est Europa.

Dai documenti diffusi dal Dipartimento di Giustizia statunitense affiora un capitolo poco esplorato dei rapporti tra Jeffrey Epstein e la Russia. In migliaia di file compaiono riferimenti a Mosca, a funzionari vicini agli apparati statali e al nome di Vladimir Putin, citato ripetutamente nelle comunicazioni sequestrate.

Una fotografia lo ritrae nel 1998 a Sarov, ex città chiusa dell’era sovietica. Anni dopo, tra il 22 e il 24 novembre 2002, volò con Ghislaine Maxwell sul suo jet privato prima a Mosca, poi a San Pietroburgo, proseguendo verso l’Irlanda. Nel 2018 chiese un visto russo, che nel marzo 2019 tentò di trasferire su un nuovo passaporto.

Tra i suoi riferimenti figura Sergey Belyakov, legato all’organizzazione del Forum economico di San Pietroburgo e in seguito al fondo russo per gli investimenti diretti. Nelle mail Epstein lo definisce un “grande amico” e si dice pronto a metterlo in contatto con investitori occidentali.

Nei file emergono anche scambi che riguardano l’oligarca Oleg Deripaska. Dopo le sanzioni statunitensi del 2018, Epstein avrebbe favorito un contatto tra lui e l’investitore Jide Zeitlin, informandone poi Steve Bannon. Le comunicazioni mostrano un ruolo di snodo tra finanza americana e ambienti russi.

Il reclutamento di ragazze dall’Europa orientale resta centrale. I documenti citano regioni russe come Samara, Saratov, Nizhny Novgorod, Omsk e Chelyabinsk. In una mail del 2013 a Steve Tisch, Epstein parla di giovani ucraine e russe e scrive di cercare di convincerne una a non tornare nel suo Paese.

In diverse email insiste sulla volontà di incontrare Putin in modo riservato. Sostiene di aver rifiutato un possibile incontro a margine del Forum di San Pietroburgo nel 2013 perché non garantiva tempo e privacy. Un rapporto Fbi del 2017 cita una fonte secondo cui sarebbe stato usato per gestire fondi neri russi all’estero.

Tra i diplomatici, spunta Vitaly Churkin, rappresentante russo all’Onu fino al 2017. Frequentava Epstein, che avrebbe aiutato il figlio a trovare lavoro in una società di gestione patrimoniale a New York. Le mail tra i due hanno tono confidenziale e vanno oltre i canali ufficiali.

Un altro nome è quello del politico norvegese Thorbjørn Jagland, allora al Consiglio d’Europa. Epstein gli scrive di voler arrivare al ministro Sergei Lavrov e suggerisce che informazioni possano passare tramite lui, citando ancora Churkin. Jagland risponde che avrebbe inoltrato il messaggio.

Compare anche Maria Drokova, ex portavoce del movimento giovanile filocrem­lino Nashi. Nel 2017 propone a Epstein iniziative per rafforzarne l’immagine pubblica, dalla produzione di un film a un premio a suo nome. Due anni dopo, lui le chiede fotografie intime.

Tra i contatti indiretti figurano anche figure accademiche e imprenditori occidentali coinvolti in scambi su possibili incontri con leader russi. In questo quadro, i documenti delineano una rete trasversale che unisce affari, politica e relazioni personali attorno alla figura di Epstein.