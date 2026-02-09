Pizza Day, star e scatti social tra fette, sorrisi e pose ironiche

Home / Social News / Pizza Day, star e scatti social tra fette, sorrisi e pose ironiche

Alcune celebrità hanno celebrato il Pizza Day tra scatti leggeri e momenti informali, condividendo pose ironiche e pizze appena sfornate. Tra modelle e pop star, il cibo più amato al mondo diventa protagonista sui social.