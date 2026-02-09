Pizza Day, star e scatti social tra fette, sorrisi e pose ironiche
Alcune celebrità hanno celebrato il Pizza Day tra scatti leggeri e momenti informali, condividendo pose ironiche e pizze appena sfornate. Tra modelle e pop star, il cibo più amato al mondo diventa protagonista sui social.
Il Pizza Day diventa una scusa perfetta per unire ironia, foto ammiccanti e tanta mozzarella filante. Sui social diverse celebrità hanno scelto di festeggiare con scatti a tema, trasformando una semplice pizza in un accessorio da set fotografico.
La modella Morgan Ketzner ha giocato con l’obiettivo tra pose studiate e una fetta in mano, puntando tutto su un mix di sensualità e leggerezza. L’atmosfera è quella di uno shooting informale, dove il cibo diventa parte della scena tanto quanto il look.
Anche Heidi Klum e la figlia Leni si sono mostrate insieme alle prese con una pizza dall’aspetto artigianale, sorridenti e rilassate. Le immagini raccontano un momento condiviso, tra impasto, condimenti e un risultato finale esibito con orgoglio davanti alla fotocamera.
Spazio pure alla musica con Jennie Kim, apparsa in perfetta forma mentre si concedeva uno scatto a tema. Outfit curato, atteggiamento sicuro e una pizza a completare l’inquadratura: l’insieme punta tutto sull’estetica e sull’effetto visivo.
Tra una foto e l’altra, spunta anche un piccolo gioco visivo legato a un’immagine di pizza, pensato per coinvolgere chi guarda e aggiungere un tocco interattivo alla giornata dedicata alla specialità più condivisa del web.