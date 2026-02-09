Fabrizio Corona ignora l'ordine del tribunale sui video di Alfonso Signorini e rischia una nuova denuncia

Fabrizio Corona torna al centro di una nuova vicenda giudiziaria a Milano: il giudice segnala il mancato rispetto di un’ordinanza e ipotizza una denuncia. Intanto l’ex paparazzo riattiva i suoi profili social.

Fabrizio Corona potrebbe essere segnalato alla Procura per non aver rispettato una decisione del tribunale civile di Milano. A scriverlo è il giudice Roberto Pertile, che ha messo nero su bianco le proprie valutazioni dopo l’ultimo ricorso presentato da Alfonso Signorini.

Al centro della vicenda c’è un’ordinanza emessa il 26 gennaio. Il provvedimento imponeva a Corona di cancellare i video del format Falsissimo dedicati al direttore di Chi, di evitare la diffusione di nuovi contenuti ritenuti offensivi e di consegnare chat, immagini e altro materiale utilizzato per la realizzazione delle puntate contestate.

Secondo il giudice, l’ex re dei paparazzi non solo non avrebbe eseguito quanto disposto, ma avrebbe mostrato apertamente la volontà di non adeguarsi. Nel provvedimento si parla di un rifiuto plateale, accompagnato da un atteggiamento che lascia intendere una sorta di compiacimento per la violazione dell’ordine giudiziario.

La posizione di Corona potrebbe quindi aggravarsi, con l’ipotesi di una nuova denuncia per l’inosservanza del provvedimento. Una situazione che si inserisce in un contesto già complesso, segnato da precedenti scontri legali e da una forte esposizione mediatica.

Nel frattempo, Corona ha rilanciato la propria attività online. Dopo l’approdo su X, la piattaforma di Elon Musk, nelle ultime ore ha riaperto anche un profilo su Instagram, nonostante i blocchi e le restrizioni subite di recente sui principali social network.