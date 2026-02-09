Zoe Trinchero e Matilde Baldi, due amiche cresciute insieme e colpite da tragedie a Montegrosso d'Asti

Un paese del Monferrato sotto shock per due giovani vite spezzate a pochi mesi di distanza. Zoe Trinchero e Matilde Baldi erano cresciute insieme a Montegrosso d’Asti. Una uccisa a 17 anni, l’altra morta dopo essere stata investita.

Le loro voci riempivano il cortile del palazzo in centro, le risate correvano tra le vie di un paese che oggi fatica a riconoscersi. Zoe Trinchero e Matilde Baldi erano amiche da sempre, legate dall’infanzia e da una quotidianità condivisa a Montegrosso d’Asti.

Abitavano nello stesso stabile, si conoscevano da bambine, cresciute sotto lo sguardo delle famiglie. Due ragazze descritte come solari, presenti nella vita del paese, parte di quella normalità che nel Monferrato scandisce i giorni.

Leggi anche: Zoe Trinchero uccisa e gettata nel torrente, aperta un'inchiesta per omicidio

La 17enne trovata senza vita nel rio a Nizza Monferrato non è morta per annegamento.

La prima ferita si è aperta a metà dicembre. Matilde Baldi, 20 anni, stava rientrando a casa dal lavoro con la madre quando, lungo la strada Asti-Cuneo, un’auto sportiva lanciata a oltre 200 chilometri orari le ha travolte. Per lei si sono aperti giorni di ricovero e di attesa, conclusi con la morte dopo cinque giorni di agonia.

La notizia ha colpito Montegrosso alla vigilia delle feste, lasciando il paese in silenzio e nel dolore per una giovane vita spezzata senza motivo. Un lutto che sembrava impossibile da elaborare.

Pochi mesi dopo, un’altra tragedia ha colpito la stessa comunità. Zoe Trinchero, 17 anni, è stata uccisa nella notte tra venerdì e sabato a Nizza Monferrato. A confessare l’omicidio è stato un ragazzo di 20 anni, amico d’infanzia e coetaneo cresciuto nello stesso territorio.

Chi lo conosceva lo descrive come riservato, poco incline a mostrarsi, spesso in disparte rispetto al gruppo. Un disagio che non era emerso apertamente e che si è trasformato in un gesto di violenza improvvisa e irreversibile.

Nel paese restano i ricordi di due ragazze che correvano insieme per strada, le voci sentite dalle finestre, una normalità interrotta due volte. Montegrosso d’Asti, poco più di duemila abitanti, si ritrova ora a fare i conti con un dolore che ha colpito al cuore la sua parte più giovane.