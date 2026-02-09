Portogallo, António José Seguro nuovo presidente con il più alto numero di voti di sempre

António José Seguro conquista la presidenza del Portogallo con un risultato mai raggiunto prima. Superato il record storico di voti, il candidato della sinistra si impone in tutto il Paese battendo l’estrema destra.

António José Seguro è stato eletto presidente della Repubblica del Portogallo con un risultato che entra nella storia. L’ex segretario generale del Partito Socialista ha raccolto 3.482.481 voti, superando il primato stabilito da Mário Soares alle presidenziali del 1991.

Con il 99,2% delle schede scrutinate, Seguro ha ottenuto il 66,82% dei consensi, distaccando nettamente André Ventura. Il leader di Chega, formazione di estrema destra, si è fermato al 33,18% dei voti.

Leggi anche: Meloni: Nel Sud il numero di occupati più alto dal 2004, secondo Istat



Il presidente eletto ha vinto in tutti i distretti del Paese e nelle regioni autonome, firmando un successo pieno su tutto il territorio nazionale. Un dato che conferma la portata trasversale del risultato.

Parlando ai giornalisti dal Centro culturale e congressuale di Caldas da Rainha, a nord di Lisbona, Seguro ha definito l’elezione “speciale” per il valore dell’incarico ricevuto, indicando come obiettivo quello di servire il Paese.

Ventura ha riconosciuto la sconfitta spiegando di aver cercato una proposta alternativa durante la campagna elettorale. Ha ammesso che, nonostante la crescita rispetto alle precedenti consultazioni, non è riuscito a ottenere la vittoria.

Il presidente uscente Marcelo Rebelo de Sousa ha contattato Seguro per congratularsi e ha annunciato un incontro ufficiale nel pomeriggio. Anche il primo ministro Luís Montenegro ha inviato un messaggio di auguri, garantendo collaborazione istituzionale con il nuovo capo dello Stato.