Paolo Bonolis: cameo ne I Cesaroni, stop definitivo a Ciao Darwin e giudizi su Sanremo

Paolo Bonolis torna a parlare senza filtri tra televisione, Festival, programmi archiviati e nuove apparizioni. Dalle scelte personali alle critiche al sistema tv, il conduttore chiarisce cosa farà e cosa non farà più.

Paolo Bonolis è pronto a rimettersi in gioco sul piccolo schermo con Taratata, nuovo evento musicale di Canale 5. Ma a far discutere non è il programma. Nelle interviste rilasciate in questi giorni, il conduttore affronta senza giri di parole il futuro della sua carriera e chiude più di una porta.

Il punto fermo riguarda Ciao Darwin. Bonolis non lascia spazio a ripensamenti. Il programma è archiviato in modo definitivo. A pesare non sono motivi editoriali, ma fisici. La fatica accumulata in anni di produzione rende impossibile sostenere ritmi così pesanti. Anche eventuali pressioni interne non cambierebbero la decisione.

Spazio poi al Festival di Sanremo, che Bonolis conosce bene. Il giudizio sull’edizione attuale è netto: lo spettacolo, secondo lui, vive ormai di rendita e non sente più il bisogno di costruire un racconto forte o alternativo. L’assenza di vera concorrenza televisiva avrebbe reso il Festival meno stimolato a rinnovarsi.

Sulla rinuncia di Andrea Pucci alla co-conduzione, Bonolis prende posizione. Difende la scelta del comico dopo le polemiche social e liquida gli attacchi online come una distorsione dei tempi attuali. Lui, spiega, ha scelto di restarne fuori da tempo e non ne sente la mancanza.

Per Il Senso della Vita uno spiraglio resta aperto, ma a condizioni precise. Il programma potrebbe tornare solo con una collocazione oraria sensata. Gli orari notturni non sono più accettabili e toglierebbero significato al progetto.

Tra le novità spunta anche una comparsa ne I Cesaroni. L’idea nasce dalla passione della figlia Silvia per la serie. Bonolis ne ha parlato direttamente con Claudio Amendola e l’intesa è stata immediata. Si tratterà di un cameo, senza ruoli strutturati.

Fuori dallo studio televisivo, Bonolis mantiene un rapporto minimo con la tecnologia. Usa WhatsApp solo per restare in contatto con i nipoti che vivono negli Stati Uniti, un modo semplice per non perdersi nella loro quotidianità.