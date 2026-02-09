Ucraina, attacchi russi nella notte: a Kharkiv uccisi una madre e il figlio di 10 anni

Attacchi notturni russi hanno colpito diverse zone dell’Ucraina, causando vittime civili. A Kharkiv una donna e il figlio di 10 anni sono morti sotto un raid con drone, mentre a Odessa si registra un’altra vittima.

Una nuova serie di bombardamenti notturni russi ha provocato almeno tre morti in Ucraina. Le informazioni arrivano dai servizi di emergenza e dalle autorità locali, che parlano di raid concentrati soprattutto nelle regioni meridionali e orientali del Paese.

Nella città portuale di Odessa, nel sud, un attacco ha causato la morte di un uomo di 35 anni. Altre due persone sono rimaste ferite. A riferirlo è stato il sindaco e capo dell’amministrazione militare regionale, Sergiy Lysak, dopo la valutazione dei danni nelle aree colpite.

Situazione ancora più grave nella regione di Kharkiv, dove un drone ha colpito un’area residenziale. I soccorritori hanno recuperato dalle macerie i corpi di una donna e di un bambino di 10 anni. Nell’attacco sono rimaste ferite anche altre tre persone, secondo quanto comunicato dai servizi di emergenza statali tramite Telegram.