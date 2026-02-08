Vannacci sceglie la sua lady tessere per Futuro Nazionale: chi è Annamaria Frigo

La nascita di Futuro Nazionale entra nel vivo con la nomina della responsabile del tesseramento. Il generale Vannacci affida il ruolo a una consigliera comunale toscana, già attiva nel centrodestra e ora nella nuova formazione.

Roberto Vannacci ha indicato Annamaria Frigo come responsabile nazionale del tesseramento di Futuro Nazionale. La nomina è stata ufficializzata a Querceta, in provincia di Lucca, durante la firma dell’atto costitutivo del nuovo soggetto politico promosso dall’ex comandante della Folgore.

Frigo, attuale consigliera comunale a Bagni di Lucca, arriva da un percorso nel centrodestra: in passato ha militato in Fratelli d’Italia, poi è passata alla Lega, fino all’adesione al progetto guidato da Vannacci. Alla base della scelta, spiega, c’è la volontà di intercettare un elettorato deluso e distante dai partiti tradizionali.

Il progetto politico di Roberto Vannacci parte tra le polemiche: il nome scelto, Futuro Nazionale, ha una storia precedente e una possibile criticità legale legata alla scadenza del marchio registrato anni fa.

Secondo Frigo, il riferimento principale resta un’area di centrodestra che non si riconosce più nelle sigle attuali. L’obiettivo dichiarato è parlare a chi ha smesso di votare e a chi cerca un’alternativa politica senza uscire da quell’area. Futuro Nazionale, assicura, continuerà a muoversi all’interno di questo perimetro.

L’incarico, assegnato per statuto, prevede l’avvio della campagna di adesioni a breve. Il tesseramento partirà entro circa due settimane, sia online sia con moduli cartacei. La quota annuale sarà di almeno 10 euro, con tre diverse formule di sostegno al partito.

La nuova responsabile del tesseramento è laureata in economia e commercio e collabora da sette anni con Massimiliano Simoni, con cui ha condiviso due campagne elettorali regionali, nel 2020 e nel 2025. A Lucca segue anche attività di formazione professionale accreditate dalla Regione Toscana.

Frigo rivendica un rapporto di lunga data con Vannacci. Racconta di averlo seguito fin dall’esordio pubblico, a partire dalla presentazione del libro “Il mondo al contrario”, considerandosi una sostenitrice della prima ora del progetto politico che oggi prende forma con Futuro Nazionale.