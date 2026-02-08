Crans-Montana, incendio al memoriale delle vittime del Constellation: indagini in corso

Un incendio ha danneggiato il memoriale dedicato alle vittime del rogo del Constellation nel centro di Crans-Montana. Le fiamme sono state spente rapidamente e non ci sono feriti. La polizia ha avviato accertamenti.

Le fiamme sono divampate nelle prime ore del mattino all’interno del memoriale dedicato alle vittime dell’incendio del Constellation, nel centro di Crans-Montana. L’intervento dei vigili del fuoco è stato rapido e ha impedito che il rogo si estendesse ulteriormente. Nessuna persona è rimasta ferita.

La polizia cantonale del Vallese ha confermato l’accaduto, spiegando che al momento non è possibile indicare l’origine dell’incendio. È stata aperta un’inchiesta per chiarire le cause. Secondo quanto riferito da testate locali, la struttura ha riportato danni visibili.

Il memoriale non si trovava più davanti al Constellation. Dopo circa venti giorni dalla tragedia, il Consiglio comunale ne aveva deciso lo spostamento in una zona più appartata, nei pressi della cappella di Saint-Christophe, per garantire maggiore tranquillità ai visitatori.

Lo spazio è composto da un altare coperto da una tenda a forma di igloo, che è stata seriamente compromessa dalle fiamme. Nel luogo vengono lasciati in modo continuo candele, fiori, messaggi e oggetti personali in ricordo delle 41 persone morte nell’incendio di Capodanno.

Il trasferimento del memoriale aveva alimentato polemiche nelle settimane successive alla tragedia. Alcuni avevano interpretato la scelta come un tentativo di ridurre la visibilità di uno dei simboli dell’evento, anche in vista delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino previste a fine gennaio nella località.

L’amministrazione comunale aveva respinto le critiche, spiegando che la nuova collocazione era stata individuata per offrire un luogo di raccoglimento più sicuro e silenzioso, facilmente accessibile a chi desidera rendere omaggio alle vittime.