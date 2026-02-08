Telecamere nascoste in ufficio a Sesto San Giovanni, 150 video intimi nel server dello studio

Un amministratore di condominio di 60 anni è indagato a Monza per aver filmato di nascosto clienti e conoscenti. In ufficio un archivio con circa 150 video intimi, accessibili anche ai dipendenti dello studio.

In uno studio di amministrazione condominiale a Sesto San Giovanni sarebbe stato creato un archivio segreto con decine di filmati a sfondo sessuale. I file, catalogati per nome, riguarderebbero donne che si erano rivolte all’ufficio per motivi di lavoro o che avevano rapporti personali con il titolare.

L’uomo, 60 anni, è ora indagato dalla Procura di Monza. Le indagini sono partite dopo la denuncia di tre donne che hanno scoperto di essere state riprese senza saperlo. Gli investigatori hanno attivato la procedura d’urgenza prevista nei casi di violenza e diffusione illecita di immagini intime.

Durante la perquisizione, nei dispositivi informatici dello studio sarebbe emerso un database con circa 150 filmati. Le registrazioni non erano conservate in archivi protetti, ma mescolate ai documenti di lavoro, in uno spazio digitale accessibile anche ad altri dipendenti.

Le telecamere sarebbero state installate in diversi ambienti dell’ufficio, compresi locali di servizio. Oltre ai rapporti sessuali, che secondo quanto ricostruito erano consenzienti, le riprese includevano scene girate all’insaputa delle donne, anche durante incontri professionali.

Gli inquirenti stanno ora analizzando computer e supporti di memoria per capire se il materiale sia stato copiato o condiviso all’esterno dello studio. Le persone coinvolte identificate finora sarebbero almeno quindici, ma il numero potrebbe crescere con il proseguire degli accertamenti.