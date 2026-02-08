Washington Post, Will Lewis lascia la guida dopo l'annuncio dei tagli
Il Washington Post cambia guida all’improvviso. L’amministratore delegato e direttore editoriale lascia l’incarico con effetto immediato, pochi giorni dopo l’annuncio di un ampio piano di licenziamenti.
Scossone ai vertici del Washington Post. Il quotidiano ha comunicato le dimissioni immediate dell’amministratore delegato e direttore editoriale Will Lewis, arrivate a breve distanza dalla presentazione di un piano che prevede un numero significativo di esuberi.
In una email inviata ai dipendenti, poi condivisa sui social da un giornalista della redazione, Will Lewis spiega che dopo due anni dedicati alla riorganizzazione del giornale ritiene concluso il suo percorso. L’editore ha reso noto che la guida passa subito a Jeff D’Onofrio, direttore finanziario entrato in azienda lo scorso anno, nel gruppo controllato dal fondatore di Amazon Jeff Bezos.
