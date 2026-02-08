Giappone al voto, elezioni anticipate per Takaichi tra sfida interna e appoggio di Trump

Il Giappone vota per il rinnovo della Camera bassa dopo lo scioglimento deciso dalla premier Sanae Takaichi. In gioco il futuro del governo e la tenuta della maggioranza, mentre pesa l’appoggio pubblico di Donald Trump.

Urne aperte oggi, domenica 8 febbraio, in tutto il Giappone per elezioni anticipate volute dalla premier Sanae Takaichi. La leader conservatrice punta a rafforzare il mandato del suo esecutivo di coalizione e a ottenere una maggioranza netta alla Camera dei Rappresentanti.

Alla vigilia del voto, Takaichi ha incassato l’endorsement di Donald Trump. L’ex presidente statunitense ha parlato di una leader “forte e saggia”, promettendo pieno sostegno a un Giappone più sicuro e prospero. Un messaggio arrivato mentre i rapporti tra Tokyo e Pechino restano tesi.

Leggi anche Francia - è il giorno delle elezioni legislative anticipate: al voto dopo il flop di Macron

Classe 1961, originaria di Nara, Takaichi guida il governo dallo scorso ottobre, dopo le dimissioni di Shigeru Ishiba e la vittoria nella corsa alla leadership del Partito liberaldemocratico. Considerata l’erede politica di Shinzo Abe, ha legato il suo futuro al risultato elettorale, promettendo le dimissioni in caso di sconfitta.

La premier ha scelto di accelerare con il voto e di presentarsi come una “Lady di ferro” giapponese. Dopo aver accolto Trump a Tokyo pochi giorni dopo l’inizio del suo mandato, ha già annunciato un incontro alla Casa Bianca il 19 marzo, fissato ancor prima dell’apertura dei seggi.

Sul piano internazionale, Takaichi è vista come una linea dura su difesa e sicurezza. Negli ultimi mesi ha lasciato intendere che il Giappone potrebbe intervenire in caso di un’azione militare cinese contro Taiwan, posizione che ha contribuito ad alzare la tensione con Pechino.

In corsa ci sono 1.285 candidati per un mandato di quattro anni. Secondo i sondaggi, il Partito liberaldemocratico e gli alleati di Ishin potrebbero superare i 300 seggi su 465, ben oltre la soglia dei 233 necessari per governare. Tra le priorità degli elettori resta l’economia, con il caro vita indicato come primo problema.