Auto rimossa e oggetto sequestrato dalla casa di Nancy Guthrie a Tucson

La polizia ha intensificato le operazioni nella casa di Nancy Guthrie a Tucson, sequestrando un SUV e rimuovendo un dispositivo dal tetto. L’indagine sulla sua scomparsa si allarga a più Stati mentre cresce l’attesa per una svolta.

Venerdì la casa di Nancy Guthrie, a Tucson in Arizona, è diventata il centro di un fitto via vai di forze dell’ordine. Agenti e mezzi della polizia hanno occupato l’area per ore, mentre un carro attrezzi portava via un SUV blu parcheggiato nella proprietà.

Le immagini circolate in serata mostrano chiaramente il veicolo caricato e allontanato dall’abitazione. Poco prima, gli investigatori erano stati visti sul tetto della casa, da dove avrebbero rimosso un oggetto descritto come un dispositivo, la cui natura non è stata chiarita.

Al momento non è stato spiegato il motivo del sequestro dell’auto né se quanto recuperato sul tetto possa rappresentare un elemento utile alle indagini. L’ufficio dello sceriffo della contea di Pima non ha fornito dettagli ufficiali sulle operazioni svolte.

Le ricerche proseguono anche in altre proprietà riconducibili a Nancy Guthrie. Intanto l’inchiesta si sta estendendo oltre l’Arizona: manifesti con la sua foto e i contatti dell’FBI saranno affissi in diverse città di Texas, Nuovo Messico e California.

Nella giornata di venerdì il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli investigatori sarebbero molto vicini a una svolta, ipotizzando anche l’individuazione imminente di un sospetto.

Nancy Guthrie è scomparsa da quasi una settimana. La denuncia è stata presentata domenica mattina, ma l’ultima volta che è stata vista risale a sabato sera, quando si trovava con alcuni familiari. Da allora non ha più dato notizie di sé.

La donna necessita di assumere quotidianamente una terapia essenziale, circostanza che aumenta la preoccupazione per le sue condizioni. Nonostante questo, lo sceriffo della contea di Pima, Chris Nanos, ha ribadito di mantenere la speranza che sia ancora viva.

I familiari, tra cui la giornalista di NBC News Savannah Guthrie, hanno lanciato appelli pubblici chiedendo ai responsabili della scomparsa di fornire almeno una prova che Nancy sia al sicuro. Finora, però, non è arrivata alcuna risposta.