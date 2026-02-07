Omicidio di Zoe Trinchero, fermato l'ex fidanzato: confessa davanti al pm

Un ventenne è stato fermato per l’omicidio di Zoe Trinchero. Le contraddizioni emerse durante le prime ore hanno portato a un rapido sviluppo delle indagini e alla confessione del sospettato davanti alla procura.

Un ragazzo di vent’anni è stato fermato con l’accusa di aver ucciso Zoe Trinchero. Si tratta dell’ex fidanzato della giovane. Il provvedimento è scattato dopo una notte di verifiche serrate, durante le quali le versioni fornite non hanno retto al confronto con i primi riscontri.

Il sospettato, Alex Manna, è stato ascoltato dal pubblico ministero di turno del Tribunale di Alessandria, Giacomo Ferrando, alla presenza dei carabinieri che seguono l’inchiesta. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe ammesso le proprie responsabilità nel delitto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nelle ore iniziali il giovane avrebbe tentato di indirizzare i sospetti verso un’altra persona. Le testimonianze raccolte e l’analisi dei fatti hanno però fatto emergere incongruenze evidenti, spingendo gli inquirenti ad approfondire il quadro e a ottenere riscontri oggettivi a supporto del fermo.