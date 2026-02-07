Trump: possibile sospetto nel rapimento di Nancy Guthrie, l'FBI stringe il cerchio

Le autorità federali avrebbero individuato un possibile sospetto nel sequestro di Nancy Guthrie. Donald Trump parla di progressi concreti e indagini vicine a una svolta, mentre cresce l’urgenza per le condizioni di salute della donna.

Donald Trump afferma che le indagini federali sul rapimento di Nancy Guthrie stanno entrando in una fase decisiva. Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, il presidente ha detto che gli investigatori non stanno più lavorando su semplici piste, ma su elementi risolutivi.

Alla domanda diretta sull’eventuale identificazione di un sospetto, Trump ha risposto senza esitazioni: «Sì, potrebbe essere definitivo». Ha aggiunto che le forze dell’ordine dispongono di indizi «molto forti» e che nuove risposte potrebbero arrivare a breve.

Nel frattempo, l’ufficio dello sceriffo della contea di Pima, che collabora con l’FBI, ha comunicato di stare analizzando un nuovo messaggio ricevuto da una emittente locale. Secondo quanto riferito da una giornalista dell’emittente a CNN, il testo potrebbe provenire dalla stessa persona che in passato aveva inviato lettere simili a più redazioni e a un sito di spettacolo.

Una delle comunicazioni attribuite al presunto rapitore conteneva una richiesta di denaro in cambio della liberazione di Nancy. La prima scadenza fissata nella lettera è trascorsa venerdì alle 17 senza sviluppi. Un secondo termine è stato indicato per lunedì 9 febbraio.

Nancy Guthrie era stata dichiarata scomparsa domenica, dopo che i familiari avevano segnalato la sua assenza a una funzione religiosa. La polizia ha poi accertato che la donna era stata rapita dalla propria abitazione durante la notte.

L’ultima persona ad averla vista è stata la figlia Annie, con cui aveva cenato il sabato sera. Gli investigatori seguono la vicenda con particolare apprensione: Nancy soffre di problemi di salute e deve assumere farmaci quotidianamente, che non prende da quasi una settimana.

Le autorità sottolineano che il tempo è un fattore critico mentre le ricerche e le verifiche sui messaggi proseguono senza sosta.