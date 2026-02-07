Ragazzini di 13 e 15 anni picchiano un coetaneo due volte in tre giorni a Bassano del Grappa

Due aggressioni in tre giorni contro uno studente di Bassano del Grappa. Minacce, attese fuori da scuola e un pestaggio che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Denunciati due minorenni.

Minacce ripetute, paura quotidiana e due aggressioni ravvicinate. È quanto ha vissuto uno studente poco più che adolescente a Bassano del Grappa, finito nel mirino di due coetanei di 13 e 15 anni. In pochi giorni la situazione è degenerata fino alla denuncia dei due giovani alla Procura minorile di Venezia.

Il primo episodio risale a un’aggressione avvenuta in centro città. Un attacco improvviso, nato da motivi considerati futili, che ha segnato l’inizio di una escalation. Dopo quel giorno, la vittima ha cercato di evitare ogni contatto, arrivando anche a posticipare l’uscita da scuola per non incontrare i due.

Tre giorni dopo, però, la violenza si è ripetuta con modalità ancora più gravi. I due ragazzi hanno atteso il quindicenne fuori dall’istituto scolastico, lo hanno seguito e tentato di trascinarlo verso un parco vicino. Al rifiuto, sono partiti pugni e calci.

Nel tentativo di scappare e rientrare a scuola, il ragazzo è stato sgambettato ed è caduto vicino alla strada, rischiando di essere investito da un’auto in transito. La situazione si è fermata solo grazie all’intervento del personale scolastico, che ha subito chiamato i carabinieri.

Le indagini, basate su immagini di videosorveglianza e testimonianze raccolte sul posto, hanno permesso di identificare i presunti responsabili. Per entrambi è scattata la denuncia per percosse aggravate in concorso.