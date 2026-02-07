Caterina diventa mamma per l'undicesima volta a 33 anni: nata Sofia all'ospedale Papardo

A Messina una donna di 33 anni ha dato alla luce il suo undicesimo figlio. Il parto, seguito all’ospedale Papardo, è stato considerato clinicamente complesso ma si è concluso senza complicazioni.

A 33 anni Caterina Pispicia ha partorito il suo undicesimo figlio. La nascita è avvenuta all’ospedale Papardo di Messina, dove due giorni fa è venuta al mondo Sofia, ultima arrivata in una famiglia già composta da dieci bambini.

Il primo figlio di Caterina è nato nel 2009, quando lei aveva appena 17 anni. Da allora, a distanza di sedici anni, le gravidanze si sono susseguite fino ad arrivare all’attuale nucleo familiare, formato da due femmine e otto maschi che attendono il rientro della neonata a casa.

Il parto è stato seguito dal dottor Antonio De Vivo, che ha spiegato come la gravidanza presentasse profili di rischio legati alla multiparità. Si tratta di una condizione rara nella pratica clinica moderna, che richiede un’attenzione particolare durante tutte le fasi dell’assistenza.

Nonostante le criticità iniziali, l’intervento si è svolto senza problemi. L’équipe medica ha portato a termine il parto in sicurezza, con esito positivo sia per la madre sia per la bambina.

La vicenda si inserisce in un quadro demografico complesso. A Messina, come nel resto del Paese, le nascite sono in costante diminuzione: nel 2025 i nuovi nati sono stati 1.664, in calo rispetto ai 1.783 dell’anno precedente.

In questo scenario, la storia di Caterina e del marito Giovanni Nunnari, 36 anni, rappresenta un caso fuori dall’ordinario per numeri e continuità familiare.