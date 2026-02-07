Milano-Cortina 2026, la cerimonia d'apertura domina la Tv: oltre 9 milioni su Rai1

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 domina la prima serata televisiva con ascolti record su Rai1, lasciando lontani tutti gli altri programmi del venerdì sera.

Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 partono con un successo netto sul fronte televisivo. La cerimonia d’apertura, trasmessa in diretta venerdì 6 febbraio su Rai1, ha incollato allo schermo 9.272.000 spettatori, pari al 46,2% di share, nella fascia oraria compresa tra le 20.02 e le 23.30.

La serata non ha avuto veri rivali. Su Canale 5 il film “Io sono Farah” si è fermato a 1.873.000 spettatori con il 12% di share. Ancora più distaccato “Quarto Grado” su Rete4, seguito da 1.081.000 persone e dall’8,1% di share.

Numeri più contenuti per le altre reti generaliste. Italia 1 con “Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo” ha raccolto 796.000 spettatori, pari al 5,2%. Su La7 “Propaganda Live” ha raggiunto 676.000 spettatori con il 4,5% di share.

In coda, Rai3 con “Un giorno in pretura” ha totalizzato 308.000 spettatori (1,6%), dato in linea con “I migliori fratelli di Crozza” sul Nove, seguito da 310.000 persone e la stessa percentuale di share.

Nell’Access Prime Time il primato è andato a Canale 5 grazie a “La ruota della fortuna”, che ha ottenuto 4.384.000 spettatori e il 19,9% di share. L’assenza di “Affari tuoi” ha lasciato spazio a “Un posto al sole”, visto da 1.253.000 spettatori con il 5,6%.

Seguono “Otto e mezzo” su La7 con 1.003.000 spettatori e il 4,5%, mentre su Italia 1 “NCIS – Unità anticrimine” ha registrato 728.000 spettatori. Dati simili per “Il cavallo e la torre” su Rai3 e “4 di sera” su Rete4, entrambi attorno ai 700.000 spettatori e al 3,3% di share.