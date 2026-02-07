Gli Obama rispondono al video razzista di Trump con un messaggio d'amore

Un video razzista diffuso da Donald Trump sugli Obama viene rimosso dopo le polemiche. La risposta arriva in modo indiretto: un post della fondazione di Barack e Michelle che celebra la loro storia d’amore.

Un contenuto pubblicato da Donald Trump sui social ha scatenato una reazione immediata. Nel video, poi cancellato, Barack Obama e Michelle Obama venivano raffigurati come scimmie, un attacco che ha provocato indignazione e accuse di razzismo.

Le critiche sono arrivate rapidamente, anche da esponenti repubblicani. Di fronte alla pressione, Trump ha eliminato il filmato dalla sua piattaforma, senza fornire spiegazioni pubbliche sul gesto.

Poco dopo, la Obama Foundation ha pubblicato un video molto diverso dal solito. L’account, che raramente è dedicato alla vita privata dei fondatori, ha condiviso immagini che ripercorrono la loro relazione, dagli inizi alla vita insieme.

Il post non cita Trump né fa riferimento diretto all’attacco. La didascalia si limita a una frase semplice: “Love is beautiful”. Un messaggio che, senza polemiche esplicite, viene letto come una risposta silenziosa.

Barack e Michelle Obama, come in altre occasioni, hanno scelto di non replicare a parole agli attacchi personali. Questa volta, la replica è arrivata attraverso immagini e toni opposti a quelli del video rimosso.