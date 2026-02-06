Agente federale colpisce due volte un cane durante un arresto a Memphis

Un video girato durante un arresto a Memphis mostra un agente federale colpire due volte un cane di piccola taglia. Le immagini hanno fatto il giro dei social e sollevato proteste, mentre il proprietario parla di una costola rotta.

Un filmato diffuso online mostra un U.S. Marshal che prende a calci un cane di piccola taglia mentre altri agenti sono impegnati in un arresto. La scena è stata ripresa in un complesso residenziale di Memphis e ha provocato reazioni indignate.

Nel video l’animale, un piccolo schnauzer, corre verso gli agenti e sembra avvicinarsi a un cane poliziotto al guinzaglio. A quel punto l’uomo in tenuta tattica si gira e lo colpisce con un calcio, spingendolo verso il parcheggio.

Leggi anche Aggressione a Milano: Un agente della Polizia Municipale colpito e due colleghe spintonate durante una lite stradale

Pochi secondi dopo, mentre l’arresto prosegue in primo piano, lo stesso agente sferra un secondo calcio nel cortile. Il cane guaisce e si allontana di corsa, prima che la registrazione si interrompa.

La proprietaria ha raccontato che l’animale era uscito dall’appartamento ed era rimasto nel giardino durante l’intervento delle forze dell’ordine. Non è chiaro se l’operazione riguardasse la sua abitazione.

Dopo l’episodio il cane è stato portato da un veterinario, che avrebbe riscontrato una costola fratturata. Le autorità federali e la task force locale sono state contattate per chiarimenti, ma al momento non risultano dichiarazioni ufficiali.