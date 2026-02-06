Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Lillo e Andrea Pucci come co-conduttori

Carlo Conti annuncia altri tasselli del cast di Sanremo 2026 con un video sui social: due comici amatissimi saliranno sul palco dell’Ariston in serate diverse. Le co-conduttrici saranno svelate a breve.

Il mosaico di Sanremo 2026 continua a prendere forma. Carlo Conti ha scelto ancora una volta i social per anticipare nuovi dettagli sul Festival, pubblicando un breve video che ha acceso subito le conversazioni online.

Nel reel diffuso su Instagram, il direttore artistico ha ufficializzato i nomi di due nuovi co-conduttori che lo affiancheranno sul palco del Teatro Ariston. Dopo Achille Lauro e Can Yaman, tocca ora a due volti notissimi della comicità televisiva.

Lillo sarà protagonista della serata di mercoledì 25 febbraio, portando il suo stile surreale e riconoscibile. Il giorno successivo, giovedì 26, toccherà invece ad Andrea Pucci, comico capace di riempire teatri e conquistare il pubblico con un linguaggio diretto e popolare.

La scelta dei due artisti punta a dare ritmo e leggerezza a due serate centrali del Festival, affidandosi a personalità diverse ma entrambe fortemente radicate nell’immaginario televisivo italiano.

Conti, fedele alla sua strategia comunicativa, ha dosato le informazioni senza svelare troppo. Nel video lascia però intendere che gli annunci non sono finiti: i nomi delle co-conduttrici arriveranno la prossima settimana, insieme ad altre novità legate alla manifestazione.

Con Sanremo ancora lontano nel calendario, il meccanismo dell’attesa è già in moto. Tra ipotesi e indiscrezioni, il Festival comincia a occupare di nuovo il centro della scena mediatica.