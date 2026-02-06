Giulia Stabile nel tour mondiale di Rosalía: addio ad Amici e debutto internazionale

Giulia Stabile lascia temporaneamente Amici per entrare nel corpo di ballo del tour mondiale di Rosalía. La ballerina romana debutta su palchi internazionali in una tournée che toccherà Europa, Americhe e grandi arene.

Nuova svolta per Giulia Stabile. La ballerina romana, diventata popolare dopo la vittoria ad Amici e oggi presenza fissa del programma come professionista, è pronta a lasciare il talent per un progetto fuori dai confini italiani.

Stabile farà parte del corpo di ballo del prossimo tour mondiale di Rosalía. La cantante spagnola ha mostrato sui social la crew che l’accompagnerà sul palco e tra i volti selezionati compare anche quello della danzatrice italiana.

La tournée partirà il 16 marzo 2026 e attraverserà Europa, Nord America e America Latina, con l’ultima data fissata al 3 settembre. Rosalía, classe 1992, arriva all’appuntamento forte di due Grammy Awards, undici Latin Grammy e oltre cinquanta riconoscimenti internazionali.

Per Giulia Stabile si tratta di un traguardo inseguito a lungo. Da sempre legata alla musica dell’artista spagnola, ha raccontato l’emozione di potersi esibire accanto a una delle interpreti che più l’hanno ispirata, portando il suo stile davanti a un pubblico globale.