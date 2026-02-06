NFL Honors 2026, red carpet a San Francisco tra star e sportivi

San Francisco ha ospitato la 15ª edizione degli NFL Honors con un red carpet affollato di star dello spettacolo e dello sport, riunite per celebrare i protagonisti della stagione di football.

La quindicesima edizione degli NFL Honors si è svolta il 5 febbraio al Palace of Fine Arts di San Francisco. La serata ha riunito il mondo del football e quello dello spettacolo per premiare i migliori giocatori della stagione appena conclusa.

Prima della cerimonia, l’attenzione si è concentrata sul red carpet, dove sono arrivati volti noti della tv, della musica e dello sport. Tra i più fotografati Tiffany Haddish, Ciara e Gayle King, insieme a Russell Wilson, protagonista anche fuori dal campo.

L’evento ha confermato il formato ormai consolidato degli NFL Honors, che affianca la consegna dei riconoscimenti a una forte presenza di celebrità, trasformando la premiazione in uno degli appuntamenti mondani più seguiti della settimana del football.

Nella stessa giornata, a San Francisco, spazio anche ad altri eventi sul tappeto rosso, tra cui la première di “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”, che ha visto la partecipazione di Naomi Watts e di altri ospiti del cinema e della televisione.