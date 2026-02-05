DIGIMON STORY TIME STRANGER SU NINTENDO SWITCH

DIGIMON STORY TIME STRANGER METTERÀ IL DESTINO DI DUE MONDI NELLE MANI DEI GIOCATORI NINTENDO SWITCH DAL 10 LUGLIO

Saranno i giocatori a decidere il destino dei due mondi, quando DIGIMON STORY TIME STRANGER sarà disponibile per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch. Pubblicato da Bandai Namco Entertainment Europe e sviluppato da Media Vision Inc., DIGIMON STORY TIME STRANGER è un GDR visivamente straordinario in cui i giocatori potranno ottenere, addomesticare e combattere con più di 450 Digimon. Dopo aver venduto oltre 1 milione di unità dal lancio avvenuto lo scorso anno su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, la celebre avventura di addomesticamento dei mostri arriverà sui sistemi Nintendo Switch™ il 10 luglio, con i preordini già disponibili per le edizioni Standard, Digital Deluxe e Digital Ultimate .

Guarda il trailer di annuncio per un'anteprima dell'epica avventura tra il mondo digitale e quello degli umani destinata a cambiarne il destino:

https://youtu.be/-Kwf73Yq4jo

Leggi anche Story Trailer di Digimon Story Time Stranger

DIGIMON STORY TIME STRANGER è progettato per essere il perfetto punto di ingresso nella serie per gli appassionati di GDR. Nei panni di un agente dell'ADAMAS, i giocatori si ritrovano coinvolti in un evento di portata globale, dove sia il mondo digitale che quello degli umani saranno sull'orlo del collasso. Per salvare entrambi, i giocatori devono addomesticare i Digimon e collaborare con loro, forgiando legami ed evolvendone le abilità per conquistare la vittoria nei combattimenti strategici e a turni del gioco. Preparati per il viaggio di una vita attraverso due mondi e persino il tempo. Su Nintendo Switch™ 2, i giocatori potranno giocare in modalità Qualità (4K HDR fino a 30 fps in modalità TV e Full HD fino a 30 fps in modalità portatile) e modalità Prestazioni (Full HD fino a 60 fps in modalità TV e portatile).

Preordinando DIGIMON STORY TIME STRANGER si riceveranno alcuni bonus, come i costumi Uniform of Certain School, nonché l'Adventure Item Set, Agumon (nero) e Gabumon (nero).

La versione Nintendo Switch™ del Season Pass includerà tre pacchetti DLC, con ciascuno contenente cinque Digimon aggiuntivi e un ulteriore episodio della storia. Il Season Pass includerà anche l'oggetto Golden Moai farm, che può essere utilizzato per decorare la Digifarm. I pacchetti DLC saranno pubblicati individualmente per i sistemi Nintendo Switch™ nei mesi successivi al lancio, per i possessori del Season Pass o per l'acquisto separato.

È possibile preordinare le seguenti versioni di DIGIMON STORY TIME STRANGER :

Edizione Standard: include il gioco base, i costumi Uniform of Certain School e l'Adventure Item Set, Agumon (nero) e Gabumon (nero).

include il gioco base, i costumi Uniform of Certain School e l'Adventure Item Set, Agumon (nero) e Gabumon (nero). Edizione Digital Deluxe: include tutti i contenuti dell'edizione Standard più i costumi Set Cyber Sleuth e il Season Pass.

include tutti i contenuti dell'edizione Standard più i costumi Set Cyber Sleuth e il Season Pass. Edizione Digital Ultimate: include tutti i contenuti della Deluxe Edition, oltre a un Costume Pack (3 costumi per personaggio insieme a 3 missioni secondarie aggiuntive), lo sblocco anticipato degli speciali Agumon e Gabumon, con le loro condizioni di Digievoluzione in determinati Digimon già sbloccate, i Public Safety Suit Costumes e lo Special Supplies Set, nonché il Cyber Sleuth BGM Pack.

Grazie a una storia e un'ambientazione intriganti, personaggi memorabili che includono una vasta gamma di Digimon dotati di abilità uniche da scoprire e sistemi di combattimento aggiornati, DIGIMON STORY TIME STRANGER è la nuova evoluzione della celebre serie e un gioco assolutamente imperdibile per tutti i fan dei GDR ispirati all'anime.