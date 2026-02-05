FireMon e Illumio presentano un Control Plane Zero Trust unificato per reti ibride e cloud

FireMon rende disponibile l’integrazione con Illumio per governare microsegmentazione e firewall da un’unica piattaforma. L’obiettivo è portare il modello Zero Trust dalla teoria all’operatività negli ambienti ibridi.

FireMon ha annunciato il rilascio generale dell’integrazione con Illumio, pensata per offrire alle aziende un controllo centralizzato delle policy di sicurezza. La soluzione riunisce microsegmentazione e regole firewall tradizionali in un solo punto di gestione, coprendo reti, cloud e workload on-premises.

L’adozione del modello Zero Trust incontra spesso ostacoli nella fase di implementazione. Le regole di segmentazione e quelle dei firewall vengono gestite come domini separati, creando conflitti che rallentano i progetti e lasciano scoperti alcuni punti dell’architettura. Il problema non è la mancanza di visibilità, ma una governance delle policy frammentata.

L’integrazione tra FireMon e Illumio affronta questo nodo unificando i modelli di policy. I team di sicurezza possono individuare automaticamente le incoerenze tra microsegmentazione e firewall, correggerle e applicare le regole in modo coerente su tutti i livelli di enforcement, accelerando il passaggio dalla fase pilota alla produzione.

Secondo Illumio, una strategia Zero Trust efficace richiede controlli omogenei e verificabili nel tempo. L’integrazione con FireMon estende la gestione operativa oltre la semplice mappatura delle applicazioni, semplifica i processi di audit e rende più lineare il reporting sulla conformità.

A differenza delle integrazioni limitate alla discovery, la soluzione punta sulla gestione quotidiana. La centralizzazione dei workflow riduce gli interventi manuali, elimina i punti ciechi tra rete e workload e assicura un enforcement uniforme negli ambienti ibridi, dove applicazioni e identità cambiano rapidamente.

FireMon sottolinea che la sola scoperta delle applicazioni fatica a tenere il passo in infrastrutture dinamiche. L’approccio basato sull’intento di Illumio, combinato con una gestione unificata delle policy, permette di sostenere la connettività guidata dalle applicazioni senza perdere controllo sulla complessità enterprise.

Le aziende possono iniziare subito a valutare l’integrazione attraverso risorse di approfondimento, dimostrazioni e sessioni congiunte dedicate al modello Zero Trust applicato a scenari ibridi e multi-cloud.