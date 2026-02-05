Psilocibina, prima somministrazione in Italia per la depressione resistente

Una donna di 63 anni è la prima paziente in Italia a ricevere psilocibina in uno studio clinico sulla depressione resistente. Il trattamento è partito a Chieti con un protocollo controllato e monitoraggi ravvicinati.