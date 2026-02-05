Federica Torzullo, ascoltato il figlio di 10 anni: l'ultima cena e i nodi sull'arma del delitto

Il bambino di dieci anni ascoltato dagli inquirenti, una cena prima del delitto e molte versioni da verificare. L’indagine sulla morte di Federica Torzullo passa dai racconti familiari, dai movimenti dell’auto e da un coltello mai trovato.

La Procura di Civitavecchia ha deciso di partire dalla voce più fragile per ricostruire quanto accaduto nella villetta di Anguillara Sabazia. Mercoledì pomeriggio il figlio di dieci anni di Federica Torzullo è stato sentito in audizione protetta, affiancato da psicologo, tutore e curatore speciale.

Gli investigatori hanno concentrato le domande sulla sera dell’8 gennaio, quando il bambino ha cenato con entrambi i genitori prima di essere accompagnato a dormire dai nonni materni. L’obiettivo è capire che clima ci fosse in casa, se emergessero tensioni o segnali di conflitto immediatamente prima dell’omicidio.

Leggi anche Federica Torzullo, il figlio riavrà i suoi oggetti mentre si riapre la casa del delitto

Il marito, Claudio Carlomagno, 42 anni, ha ammesso di aver ucciso la moglie. Ha spiegato il gesto con la paura di perdere il rapporto quotidiano con il figlio dopo la separazione. Una versione che non coincide con quanto riferito dai familiari della vittima, secondo i quali Federica non intendeva escludere il padre dalla vita del bambino.

La donna, sempre secondo i parenti, aveva proposto una soluzione diversa: il figlio sarebbe rimasto nella casa familiare, con i genitori alternati nella gestione quotidiana. Un dettaglio che pesa anche sul piano giudiziario, perché la linea difensiva potrebbe puntare a ridimensionare l’accusa evitando l’ergastolo.

Restano aperti molti interrogativi sull’arma e sulla premeditazione. Carlomagno ha parlato di un coltello trovato per caso nel bidet, usato in un momento di impulso. Un racconto smentito dalla governante, che poche ore prima aveva pulito il bagno senza notare lame né problemi agli scarichi.

Per chiarire questi punti, gli inquirenti stanno analizzando i tracciati Gps dell’auto dell’uomo. Dai dati potrebbero emergere spostamenti sospetti nei giorni precedenti, eventuali passaggi nel terreno dove il corpo è stato nascosto o acquisti di materiale utile all’occultamento.

Intanto Anguillara Sabazia si prepara al funerale di Federica Torzullo, 41 anni. La cerimonia è fissata per sabato 7 febbraio alle 14 nella chiesa Regina Pacis, con lutto cittadino. La comunità è segnata anche dal suicidio dei genitori di Carlomagno, avvenuto dopo l’arresto del figlio.

L’autopsia ha restituito il quadro di un’aggressione particolarmente violenta. Mentre la donna viene accompagnata all’ultima sepoltura, l’indagine prosegue per chiarire ogni passaggio della notte e definire con precisione le responsabilità.