Usa, Trump contro Nike: indagine per discriminazione dei lavoratori bianchi

La commissione federale americana per le pari opportunità apre un’indagine su Nike. Sotto accusa le politiche aziendali sulla diversità, ritenute penalizzanti per i lavoratori bianchi, in una mossa senza precedenti per l’agenzia.

Nike entra nel mirino dell’amministrazione Trump. La Equal Employment Opportunity Commission ha avviato un’indagine formale sul colosso dell’abbigliamento sportivo per presunte pratiche discriminatorie ai danni dei lavoratori bianchi.

Secondo quanto emerge, al centro dell’inchiesta ci sarebbero i programmi interni legati a diversità, equità e inclusione, considerati dall’agenzia come possibili elementi di esclusione nelle assunzioni e nelle carriere professionali.

Leggi anche Groenlandia, protesta a Copenaghen contro Trump: presente delegazione del Congresso Usa

Si tratta della prima volta che la commissione federale apre un procedimento di questo tipo contro una grande azienda statunitense, segnando un cambio di passo nell’azione di vigilanza sulle politiche aziendali.

L’iniziativa rappresenta anche il primo intervento di rilievo sotto la guida della nuova presidente Andrea Lucas, nominata lo scorso anno e da subito orientata a mettere in discussione i programmi DEI adottati da molte imprese.

L’indagine potrebbe avere ripercussioni ampie sul mondo corporate americano, dove negli ultimi anni le strategie sulla diversità sono diventate parte integrante delle politiche di gestione del personale.