Trump, ergastolo per l'uomo che tentò di uccidere il presidente
Ergastolo per Ryan Routh, responsabile del tentato assassinio di Donald Trump durante la campagna elettorale del 2024. Il verdetto chiude un caso seguito per mesi negli Stati Uniti.
Ryan Routh è stato condannato all’ergastolo per aver cercato di uccidere Donald Trump quando era ancora candidato alla Casa Bianca. L’attacco risale al settembre 2024 ed è avvenuto nel golf club di West Palm Beach, in Florida, dove Trump si trovava per un evento privato.
I giudici hanno accolto la richiesta dell’accusa, che ha ricostruito una lunga preparazione durata mesi. Secondo i procuratori, Routh aveva pianificato l’azione con l’obiettivo di colpire un candidato presidenziale di primo piano ed era disposto a eliminare chiunque ostacolasse il suo piano. Durante il processo non sono emersi segnali di pentimento o rimorso per le vittime coinvolte.
