Vannacci accusa Salvini: Promesse disattese tra Ucraina, famiglia e legge Fornero

Roberto Vannacci replica alle accuse di slealtà dopo la rottura con la Lega e ribalta le critiche su Matteo Salvini, contestando scelte e voti del partito su Ucraina, famiglia e legge Fornero.