Cugini di Campagna, Ivano Michetti furioso in diretta: scarpa contro l'occupante abusiva della sua casa

Una lite in diretta televisiva accende i riflettori su una lunga occupazione abusiva a Roma. Ivano Michetti racconta la sua vicenda personale durante una trasmissione Rai, lo scontro con l’occupante degenera davanti alle telecamere.

La tensione è esplosa negli studi de I Fatti Vostri, nella puntata del 3 febbraio su Rai2. Ivano Michetti, chitarrista dei Cugini di Campagna, ha avuto un acceso confronto con la donna che da anni occupa senza titolo un suo appartamento a Torpignattara, a Roma.

Durante il collegamento, Michetti ha perso il controllo dopo alcune affermazioni dell’occupante, accusandola di mentire. In un momento di rabbia si è sfilato una scarpa, minacciando di lanciarla. La scena ha gelato lo studio e interrotto il racconto.

L’abitazione è occupata dal 2021 da Samia, cittadina tunisina, che viveva lì con i tre figli: due minorenni e un ragazzo di 22 anni. Quest’ultimo è attualmente agli arresti domiciliari proprio in quell’appartamento, condizione che ha complicato ulteriormente la possibilità di uno sgombero.

Michetti ha spiegato di aver affittato inizialmente la casa a un uomo iracheno, che dopo poco tempo avrebbe smesso di pagare e sarebbe sparito. Solo in seguito, mandando il figlio a verificare la situazione, avrebbe scoperto che l’alloggio era stato occupato da un’altra persona, senza alcun contratto.

Nel tentativo di chiudere la vicenda, il musicista ha raccontato di aver proposto un accordo economico: 2mila euro in cambio della liberazione dell’immobile. Secondo la sua versione, la donna avrebbe poi chiesto 5mila euro, facendo saltare l’intesa.

Samia ha però negato questa ricostruzione, dichiarando di non avere alternative abitative e di non riuscire a trovare una casa in affitto come madre sola. Ha aggiunto di aver rimandato i figli più piccoli in Tunisia, ma di non poter lasciare l’appartamento fino alla fine degli arresti domiciliari del figlio maggiore, fissata per il 23 marzo.

Lo scontro verbale si è aggravato dopo una frase attribuita a Michetti sul figlio della donna. La replica è stata immediata e aggressiva, con toni durissimi. A quel punto il gesto della scarpa ha segnato il momento più teso della diretta, chiudendo una discussione già fuori controllo.