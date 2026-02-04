Meloni: Inps pilastro del welfare e volto di uno Stato vicino ai cittadini
L’Inps deve essere il punto di contatto tra cittadini e istituzioni, capace di garantire sostegno, inclusione e controlli efficaci. È il messaggio della premier Giorgia Meloni alla convention dei dirigenti dell’Istituto.
L’Inps rappresenta una struttura centrale del welfare italiano e uno strumento operativo dello Stato sul territorio. Lo ha ribadito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio inviato alla convention della dirigenza dell’Istituto.
Nel suo intervento, la premier ha riconosciuto il lavoro quotidiano svolto dai dirigenti per dare risposte concrete ai bisogni delle persone e per rafforzare la funzione strategica dell’ente all’interno del sistema di protezione sociale.
L’obiettivo indicato è quello di un Inps capace di incarnare il volto di uno Stato affidabile, presente nei momenti più delicati della vita dei cittadini e in grado di offrire servizi efficaci soprattutto alle fasce più esposte.
Meloni ha richiamato la necessità di superare un approccio limitato all’assistenza, puntando invece su inclusione sociale e lavorativa. In questo percorso rientrano gli interventi destinati alla tutela dei nuclei familiari più fragili e con minori risorse.
Un passaggio è stato dedicato anche ai controlli preventivi, ritenuti essenziali per evitare che i benefici finiscano a chi non possiede i requisiti previsti, garantendo così correttezza e sostenibilità del sistema.
Il governo, ha assicurato la presidente del Consiglio, continuerà a collaborare con l’Inps per costruire un modello di protezione sociale capace di rispondere ai cambiamenti demografici, sociali ed economici, mantenendo la persona e le sue esigenze come riferimento centrale.