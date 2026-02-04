UTA Mobility e il futuro dei pagamenti aziendali più intelligenti

Efficienza e sicurezza sono un binomio chiave per i pagamenti business, sia per le aziende che per i liberi professionisti. Grazie all’evoluzione della tecnologia, oggi possiamo fare affidamento su sistemi che ci consentono di eseguire pagamenti in modo rapido, sicuro e conveniente. La tracciabilità tipica di sistemi online garantisce anche un maggior controllo sulle spese semplificando il lavoro di contabilità e delle relative verifiche.

La funzione delle carte carburante nella gestione delle attività

Uno degli strumenti più utilizzati per semplificare la gestione di un business piccolo, medio o grande che sia, sono le carte carburante. Come suggerisce il nome, si tratta di carte dal funzionamento simile alle carte bancarie, con la differenza che il loro utilizzo è diretto al pagamento del carburante per la flotta aziendale: benzina, diesel e anche elettrico.

Fino a qualche tempo fa, l'unico modo di gestire le spese relative alla mobilità era quello di conservare tutte le ricevute dei rifornimenti dei mezzi aziendali, provvedere alla verifica di quanto riportato dai dipendenti (incluso il chilometraggio), emettere i rimborsi ed eseguire il calcolo dei costi totali da detrarre dalle tasse.

Oggi puoi decidere di rendere tutta la procedura molto più semplice: utilizzando la carta al momento del pagamento, l'autista non anticipa la spesa del rifornimento e l'azienda riceve un report dettagliato dei costi da inserire nel proprio bilancio. Con un risparmio in termini di lavoro e un guadagno in efficienza.

Sicurezza e monitoraggio costante delle spese aziendali

Tra i principali vantaggi carte carburante emerge l'aspetto della sicurezza. Soluzioni come quella offerta da Edenred Mobility garantiscono trasparenza dal momento del pagamento del rifornimento fino al resoconto per il nostro commercialista:

L'autista del mezzo paga il rifornimento con l'apposita carta, senza l'utilizzo di contanti: il pagamento è quindi tracciabile e verificabile in ogni momento;

Ogni carta è provvista di chip e PIN, per una sicurezza di pari livello rispetto alle carte bancarie standard;

L’app Edenred UTA monitora tutte le spese che vengono saldate con la carta e conserva lo storico di tutte le transazioni effettuate. In ogni momento puoi verificare eventuali incongruenze o semplicemente confrontare il costo del carburante su periodi diversi.

Il sistema di fatturazione elettronica facilita ancora di più la verifica delle spese e il resoconto del bilancio: riceverai infatti una fattura elettronica riassuntiva, con l'elenco di tutte le transazioni effettuate.

Le carte carburante vs app di pagamento e sistemi telematici

Le carte carburante non sono l'unico sistema di pagamento digitale per semplificare l’adempimento dei costi per i mezzi aziendali.

Le app di pagamento sono lo strumento più comune per eseguire pagamenti da parte dell'azienda:

Tra i principali punti di forza delle applicazioni c'è sicuramente quello della praticità: l'azienda monitora in tempo reale il pagamento effettuato da parte del dipendente grazie alle notifiche e può ad esempio ricaricare il saldo o bloccare il conto, in caso di necessità.

Di contro però, le app hanno funzionalità molto limitate: oltre a consentire il pagamento e a notificare la transazione, di regola non offrono altri servizi a latere, come la fatturazione elettronica.

UTA Mobility offre invece una suite di funzioni, che include un'app mobile pensata in maniera specifica per le esigenze di monitoraggio e risparmio delle aziende. L'applicazione infatti riesce a individuare i distributori di carburante più vicini, confrontandoli i prezzi e calcolando il percorso più rapido per aggiungerli. Oltre al tradizionale servizio di rifornimento di carburante, l'app include anche la mappa delle colonnine elettriche.

I tradizionali sistemi telematici comportano invece un lavoro extra sia di elaborazione delle ricevute di pagamento che di verifica delle spese, oltre a richiedere un rimborso nei confronti degli autisti.

Edenred Mobility, il tuo alleato per i pagamenti aziendali smart

In un’epoca in cui la concorrenza si fa sempre più serrata e i ritmi di adattamento più veloci, è impensabile perdere tempo dietro ai pagamenti per la fornitura di carburante dei mezzi aziendali. Le aziende di oggi, di qualunque dimensione, si focalizzano sulla crescita e sull’aggiunta di voci in bilancio, ma anche sul taglio dei costi e sull'ottimizzazione delle procedure.

Edenred Mobility semplifica il raggiungimento degli obiettivi in ogni fase del rifornimento:

Attraverso l'app, gli autisti possono cercare in ogni momento la colonnina convenzionata più vicina e le pompe bianche, per ottimizzare i risparmi.

Al momento del pagamento, l'autista deve semplicemente utilizzare la carta carburante senza pensare a contanti o a pagamenti con la carta personale e senza dover richiedere fatture per ottenere il rimborso.

L'azienda viene subito informata della transazione effettuata con la carta, la quale viene poi accuratamente inclusa nella fattura elettronica che può essere richiesta in ogni momento.

La decurtazione delle spese dall’imponibile e quindi dall'IVA diviene una procedura quasi automatica, con un netto risparmio in termini di costi, margini di errore e forza lavoro.

Le prospettive future dei pagamenti aziendali

Velocità, sicurezza e convenienza sono la triade che andrà a plasmare anche in futuro il settore dei pagamenti aziendali. Ogni business intende dedicare sempre meno tempo agli aspetti burocratici della propria attività e fare affidamento su sistemi automatizzati che offrono velocità, precisione e compliance.

L'implementazione dell’intelligenza artificiale e di tecnologie come la blockchain sta rafforzando a passo rapido il sistema dei pagamenti aziendali. Edenred Mobility è un brand che fin dall'inizio si è posto all'avanguardia del settore e che rimane vigile sulle innovazioni che possono essere introdotte per migliorare il sistema dei pagamenti del carburante.